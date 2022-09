Bei einer Auseinandersetzung in der Frankfurter U-Bahn sind am frühen Samstagmorgen eine Frau und ein Mann leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, fühlte sich ein Unbekannter durch die angeregte Unterhaltung der 41-Jährigen mit einer Bekannten gestört. Es kam demnach zu einem Streit, in dessen Verlauf der Mann der Frau mehrfach ins Gesicht schlug.