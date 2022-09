Von einer Autobahnbrücke in Wiesbaden hat ein Unbekannter in der Nacht zum Samstag eine ein Meter lange Latte geworfen und einen Wagen getroffen. Ein Vater und seine beiden erwachsenen Söhne in dem Auto blieben glücklicherweise unverletzt, wie die Polizei mitteilte. Die Holzlatte schlug auf der Motorhaube auf und beschädigte den Wagen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben. Ermittelt wird wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.