Metalldiebe haben in Kelsterbach (Kreis Groß-Gerau) einen Schaden von weit über 100.000 Euro verursacht. Die Täter stahlen in der Nacht auf Dienstag etwa 1400 Meter Kupferkabel von einer Großbaustelle, wie das Polizeipräsidium Südhessen am Mittwoch mitteilte. Vermutlich benutzten sie dafür ein Transportfahrzeug wie etwa einen Lastwagen, hieß es. Die exakte Schadenshöhe war den Angaben zufolge zunächst schwer einzuschätzen. Die Polizei sucht nun nach möglichen Zeugen.