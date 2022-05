Nach einer misslungenen Geldautomatensprengung in einer Bankfiliale im Landkreis Limburg-Weilburg sind die beiden Tatverdächtigen in Untersuchungshaft genommen worden. Dabei handelt es sich um einen 17- und einen 18-Jährigen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft Limburg am Mittwoch mitteilten. Sie sollen am frühen Dienstagmorgen versucht haben, den Geldautomaten durch Einleiten eines Gasgemischs zum Bersten zu bringen und so an das Bargeld zu kommen. Der Automat hatte Feuer gefangen.