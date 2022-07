Schuhe und Overall stehen in der Garage der Freiwilligen Feuerwehr Schwalbach. Foto

Klimakrise, Gasknappheit, Corona-Pandemie - die Herausforderungen im Katastrophen- und Bevölkerungsschutz nehmen zu. Die Kommunen verstärken ihre Aktivitäten. Doch auch die Bürger sind gefragt.

Die hessischen Kommunen nehmen angesichts aktueller Krisen wie der Corona-Pandemie, Folgen des Ukraine-Kriegs und des Klimawandels den Katastrophen- und Zivilschutz stärker in den Blick. So wurden in einzelnen Landkreisen bereits personelle Kapazitäten ausgebaut und Projekte angestoßen, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. Dabei geht es um unterschiedliche Szenarien - vom Ausfall kritischer Infrastrukturen bis hin zu Starkregenereignissen.