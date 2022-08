Das Frankfurter Museumsuferfest ist am Freitagabend offiziell eröffnet worden. "Es ist schon einiges los, die ersten haben angerufen und gesagt, dass sie Button-Nachschub brauchen", sagte Ines Philipp, Sprecherin der Tourismus und Congress GmbH (TCF). Die ersten Besucherinnen und Besucher konnten bereits seit Freitagnachmittag auf das Fest entlang des Mains kommen. Insgesamt 24 Museen öffnen ihre Türen. Als Eintrittsmarken dienen Anstecknadeln - wer einen solchen Button für sieben Euro kauft, kann die Häuser das gesamte Wochenende besuchen.

Das Frankfurter Museumsuferfest ist am Freitagabend offiziell eröffnet worden. "Es ist schon einiges los, die ersten haben angerufen und gesagt, dass sie Button-Nachschub brauchen", sagte Ines Philipp, Sprecherin der Tourismus und Congress GmbH (TCF). Die ersten Besucherinnen und Besucher konnten bereits seit Freitagnachmittag auf das Fest entlang des Mains kommen. Insgesamt 24 Museen öffnen ihre Türen. Als Eintrittsmarken dienen Anstecknadeln - wer einen solchen Button für sieben Euro kauft, kann die Häuser das gesamte Wochenende besuchen.

Bis Sonntagabend erwarten die Veranstalter mehr als eine Million Gäste. In den vergangenen beiden Jahren war das Museumsuferfest coronabedingt abgesagt worden. Nun wird wieder drei Tage lang Kunst, Kultur, Musik und Gastro geboten. Laut den Veranstaltern gibt es mehr als 400 Einzelveranstaltungen, beispielsweise Tanz, Workshops, Führungen und Ausstellungen.

Am Samstag findet das traditionelle Drachenbootrennen statt und zum Abschluss am Sonntag das Musikfeuerwerk. Ehrengast ist in diesem Jahr die Frankfurt University of Applied Sciences.

Museumsuferfest Homepage