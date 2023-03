Die Saxofonistin Corinna Danzer erhält den Hessischen Jazzpreis 2023. Danzer sei "eine vielseitige Musikerin, ihr Saxofonspiel zeugt von technischer Versiertheit und großer Sensibilität", sagte Kunstministerin Angela Dorn (Grüne) laut einer Mitteilung vom Freitag über die 1962 geborene Musikerin. Das Land Hessen würdigt mit dem Preis seit 1990 Menschen, die sich um die hessische Jazz-Szene verdient gemacht haben. Er ist mit 10.000 Euro dotiert.

Danzer spielt den Angaben zufolge unter anderem im eigenen "Corinna Danzer/Martin Lejeune-Quartett" und in der "Frankfurt Jazz Big Band". Zudem spielte sie in diversen internationalen Bands. Die Jury bezeichnete Danzer als "Stimme und Gesicht der freien Jazzpädagogik in Frankfurt". So begeistere sie Kinder mit ihrer Arbeit in Schulen in und um Frankfurt für die Jazzmusik. Ende des Jahres soll die Musikerin ein Preisträgerkonzert beim Hessischen Jazzpodium in Frankfurt geben.

