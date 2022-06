Mit mehr als 300 Veranstaltungen startet an diesem Freitag der Kultursommer Südhessen. Die Organisatoren versprechen für drei Monate bis zum 18. September Theater, Kabarett, Konzerte, Lesungen oder auch Ausstellungen. Erstmals in der Corona-Pandemie seien in diesem Sommer auch wieder Tanzen auf Festivals oder Chorveranstaltungen möglich, teilte die Geschäftsführerin des Kultursommers, Ulrike Schadeberg, auf Anfrage mit.

So starte auch das Festival am Freitagabend in Michelstadt mit dem Konzert «Sound of Peace - Friede für die Welt» mit sechs südhessischen Chören. Für die gesamte Dauer des Kultursommers werde mit mehr als 100 000 Besucherinnen und Besuchern gerechnet.

Schadeberg geht davon aus, dass die meisten Veranstalter in den Landkreisen Bergstraße, Darmstadt-Dieburg, Groß-Gerau, Offenbach sowie im Odenwaldkreis und in der Stadt Darmstadt keine pandemiebedingten Einschränkungen mehr haben. «Es ist jedoch möglich, dass manche Veranstalter vor allem in Innenräumen weiterhin auf das Tragen einer Maske bis zum Platz bestehen und gegebenenfalls auch die 3G-Regel anwenden werden», teilte die Geschäftsführerin mit. Eine Entscheidung hierüber liege bei den jeweiligen Verantwortlichen.