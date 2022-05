In Frankfurt stehen zwei große Theaterfestivals an: Im Herbst richten das Schauspiel Frankfurt und das Künstlerhaus Mousonturm gemeinsam mit der Bundeszentrale für politische Bildung das Festival «Politik im Freien Theater» aus (29. September bis 8. Oktober 2022). Im Sommer 2023 folgt das internationale Festival «Theater der Welt», das in Frankfurt und Offenbach stattfindet (29. Juni bis 16. Juli 2023). Kuratiert wird das Festival von der Japanerin Chiaki Soma. Zu sehen sind Theater, Tanz und Performance aus verschiedenen Ländern, wie das Schauspiel am Dienstag bei der Vorstellung des kommenden Spielplans berichtete.