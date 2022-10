30 Menschen protestieren in Frankfurt gegen Irans Regierung

Kundgebung 30 Menschen protestieren in Frankfurt gegen Irans Regierung

Im Zusammenhang mit den regierungskritischen Protesten im Iran sind in Frankfurt am Samstag rund 30 Menschen auf die Straße gegangen - angemeldet waren 500. Nach Angaben eines Polizeisprechers verlief die Kundgebung mit dem Titel "Massaker im Iran" zunächst friedlich. Die Demonstranten skandierten Schlagworte wie "Frau - Leben - Freiheit".

Im Zusammenhang mit den regierungskritischen Protesten im Iran sind in Frankfurt am Samstag rund 30 Menschen auf die Straße gegangen - angemeldet waren 500. Nach Angaben eines Polizeisprechers verlief die Kundgebung mit dem Titel "Massaker im Iran" zunächst friedlich. Die Demonstranten skandierten Schlagworte wie "Frau - Leben - Freiheit".

Hintergrund ist der Tod der 22-jährigen Mahsa Amini im Iran. Die Sittenpolizei hatte sie wegen ihres angeblich "unislamischen Outfits" festgenommen. Was genau mit Amini danach geschah, ist unklar. Die Frau fiel ins Koma und starb am 16. September in einem Krankenhaus.

Seitdem demonstrieren in dem Land Tausende gegen den repressiven Kurs der Regierung und das islamische System. Allein am Freitag kamen bei gewalttätigen Ausschreitungen im Südosten des Iran mindestens 19 Menschen um Leben.