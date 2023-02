Die Ausstellung "Chagall. Welt in Aufruhr" in der Schirn Kunsthalle Frankfurt ist mit einem Besucherrekord zu Ende gegangen. Wie die Kunsthalle am Mittwoch mitteilte, sahen mehr als 243.000 Menschen die Werkschau. "Das ist der größte Publikumserfolg in der Geschichte des Hauses", sagte Schirn-Direktor Sebastian Baden.