Am neuen Museum Reinhard Ernst in Wiesbaden sind am Donnerstagabend mehrere tonnenschwere Skulpturen angeliefert worden. Sie sollen in der Nacht zum Freitag mit einem Kran an ihre Plätze gehoben werden. Die dreiteilige und insgesamt knapp neun Tonnen schwere Skulptur "Buscando la Luz III" des spanisch-baskischen Bildhauers Eduardo Chillida (1924-2002) soll ihren Platz im Innenhof haben, das Werk "Kraken-Migof" von Bernard Schultze (1915-2005) soll künftig auf eine Terrasse im zweiten Obergeschoss stehen. Das Museum soll im Frühjahr 2023 eröffnet werden.