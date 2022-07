Nach dem Rücktritt der documenta-Generaldirektorin Sabine Schormann ist ein Interims-Geschäftsführer für die Weltkunstschau gefunden. Einstimmig sei am Montag Alexander Farenholtz mit dieser Aufgabe betraut worden, teilte die documenta und Museum Fridericianum gGmbH mit. Die Gesellschafter der documenta seien froh, in einer so herausfordernden Situation einen so erfahrenen und renommierten Kulturmanager gewonnen zu haben. Er werde die Aufgabe bereits am Dienstag übernehmen und sein Engagement sei zunächst bis 30. September befristet.