Zum Abschluss der von Antisemitismus-Vorwürfen überschatteten documenta fifteen in Kassel hat der Oberbürgermeister der nordhessischen Stadt, Christian Geselle (SPD), das indonesische Kuratorenkollektiv Ruangrupa kritisiert. Als Künstlerische Leitung der documenta fifteen müsse es sich vorwerfen lassen, seiner kuratorischen Verantwortung in dieser Debatte nicht nachgekommen zu sein und einen offenen Dialog mit Kritikern gescheut zu haben, sagte Geselle am Sonntag laut Pressemitteilung.