Deutschlands Fußball-Frauen müssen im Länderspiel gegen Frankreich auf Stürmerin Laura Freigang verzichten. Die 24-Jährige von Eintracht Frankfurt hat wegen ihrer Mitte September im Bundesliga-Auftaktspiel gegen Bayern München erlittenen Schulterverletzung für die Partie am 7. Oktober in Dresden abgesagt. Freigang solle noch geschont werden, teilte der Deutsche Fußball-Bund am Sonntag mit. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg verzichtet zunächst auf eine Nachnominierung. Neben Freigang fallen auch Sara Däbritz und Lina Magull für die Neuauflage des EM-Halbfinales aus.