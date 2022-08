Ein Fußgänger ist auf der Autobahn 45 zwischen Herborn und Ehringshausen von einem Lastwagen erfasst und schwer verletzt worden. Der 25 Jahre alte Mann sei am frühen Montagmorgen mit schweren Schädelverletzungen ins Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Näheres zu seinem Zustand könne er nicht sagen. Demnach hatten Zeugen den 25-Jährigen gesehen, wie er verletzt in Fahrtrichtung Dortmund im Bereich einer Baustelle an der Leitplanke lehnte, und die Polizei informiert.