Knapp 17 Stunden nach dem Unfall mit einem umgestürzten Gefahrguttransporter ist die Autobahn 45 nahe Herborn wieder komplett freigegeben. Wie ein Polizeisprecher am frühen Mittwochmorgen sagte, sei am späten Dienstagabend zuerst die Sperrung der Fahrbahnen Richtung Dortmund und später auch in die andere Fahrtrichtung aufgehoben worden.