Nach einem Lastwagenbrand und den anschließenden Reparaturen an der Fahrbahn ist die Autobahn 45 in Mittelhessen wieder frei. Seit dem späten Mittwochabend fließt der Verkehr dort wieder Richtung Dortmund, wie die Polizei mitteilte. In der Nacht zum Mittwoch war an dem mit Medikamenten beladenen Sattelzug des Lastwagens ein Reifen geplatzt, daraufhin sei ein Feuer ausgebrochen. Der 31-jährige Fahrer versuchte, den Brand zu löschen. Er wurde mit einer leichten Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Sein Fahrzeug brannte aus.