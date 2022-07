Reck-Olympiasieger Fabian Hambüchen (34) und seine Lebensgefährtin Viktoria haben geheiratet. Das Paar gab sich am Wochenende auf dem Standesamt Wetzlar in Hessen das Ja-Wort, wie das Magazin "Bunte" und die "Bild"-Zeitung berichteten. "Das Ja hat unsere Liebe noch stärker gemacht", wurde der Turn-Star in der "Bild"-Zeitung zitiert. Hambüchens Management bestätigte der Deutschen Presse-Agentur die Hochzeit zunächst nicht.