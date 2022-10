Bei einem Frontalzusammenstoß eines Kleintransporters mit einem Kompakt-Van sind im Lahn-Dill-Kreis acht Menschen schwer verletzt worden. Der Unfall sei am Sonntagmittag auf der Bundesstraße 456 nahe der Abfahrt Waldsolms passiert, teilte die Polizei am Abend mit. Der 60-jährige Kleintransporterfahrer sei aus noch unklarer Ursache nach links in den Gegenverkehr gekommen und frontal mit dem entgegenkommenden Kompakt-Van zusammengestoßen. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralles neben die Fahrbahn geschleudert.