Nach etlichen Feuerwehreinsätzen wegen des Unwetters in einigen Gemeinden im Lahn-Dill-Kreis hat sich die Lage entspannt. Nach Starkregen gab es in Waldsolms, Braunfels und Schöffengrund Hochwasser, es sei Wasser in Keller gelaufen, teilte der Kreis mit. Demnach sind die meisten der 55 Einsatzstellen mit etwa 250 Einsatzkräften erfolgreich abgeschlossen worden. Aktuell seien noch 20 Einsatzkräfte in Braunfels vor Ort.