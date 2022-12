In der Geburtshilfestation der Dill-Kliniken im mittelhessischen Dillenburg gehen endgültig die Lichter aus. Wie bereits angekündigt schließt die Abteilung zum 31. Dezember dieses Jahres. Die letzte reguläre Geburt fand am 27. Dezember statt, wie eine Sprecherin mitteilte. Notfälle würden noch bis zum letzten Tag behandelt. Das Krankenhaus hatte in den vergangenen Monaten nach eigenen Angaben vergeblich versucht, drei leitende Mediziner für die Abteilung zu finden, damit diese nicht geschlossen werden muss.