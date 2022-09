Ein 58 Jahre alter Motorradfahrer ist beim Zusammenprall an einer Kreuzung im Lahn-Dill-Kreis tödlich verletzt worden. Ein 85-Jähriger habe am Freitagnachmittag nahe Odersberg mit seinem Auto nach links abbiegen wollen und dabei den geradeaus fahrenden Motorradfahrer übersehen, teilte die Polizei mit. Der Biker wurde nach dem Zusammenstoß mit lebensbedrohlichen Verletzungen per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Dort starb er kurze Zeit später. Der 85-Jährige blieb unverletzt. Die Staatsanwaltschaft hat einen Sachverständigen beauftragt, den Unfall zu untersuchen.