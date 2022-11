Nach dem vorübergehenden Ausfall des Telefonnetzes in den Gemeinden Bischoffen und Hohenahr im Lahn-Dill-Kreis am Dienstag ist Telefonieren wieder möglich. Das Festnetz war am Dienstagabend um 18.30 Uhr fast vollständig wiederhergestellt, wie ein Polizeisprecher sagte. Betroffen waren nach Angaben des Kreises auch die Ortsteile Bermoll, Bellersdorf, Königsberg, Frankenbach und Blasbach.