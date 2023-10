Nach einem Unfall an einem Zebrastreifen in Wetzlar mit zwei verletzten Frauen dauerten die Ermittlungen der Polizei am Dienstag an. Wie ein Polizeisprecher sagte, waren eine 48-Jährige und eine 19 Jahre alte Frau am Montagabend an dem Übergang von einem Auto erfasst worden, als sie die Straße etwa zur Hälfte überquert hatten. Die Jüngere schwebte den Angaben zufolge zunächst in Lebensgefahr, die Ältere wurde leicht verletzt.