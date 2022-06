Ein Mann hat an einer Tankstelle in Dietzhölztal (Lahn-Dill-Kreis) Diesel gestohlen und auf der Flucht mit seinem Auto ein anderes Fahrzeug gerammt. Der 36-Jährige habe am Montagabend 160 Liter Diesel getankt und sei ohne zu bezahlen weitergefahren, teilte die Polizei in der Nacht zu Dienstag mit. Auf der Flucht habe der Mann eine rote Ampel missachtet und das Auto eines 78-Jährigen gerammt. Der 36-Jährige flüchtete zu Fuß weiter, wurde aber kurz darauf von Beamten gefasst.