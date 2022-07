Bei einem Brand einer Scheune und eines Wohnhauses in Eschenburg (Lahn-Dill-Kreis) ist nach ersten Schätzungen ein Sachschaden in Höhe von 300.000 Euro entstanden. Die Löscharbeiten könnten noch bis zum Montagmittag andauern, wie ein Sprecher der Polizei sagte. In der Nacht sei zunächst eine Scheune in Vollbrand geraten, ehe die Flammen auf das Wohnhaus einer achtköpfigen Familie übergingen. Ein Mann sei durch den Rauch leicht verletzt worden, so der Sprecher. Die Ursache für das Feuer war zunächst unklar.