Die hessischen Grünen sind am Samstag in Wetzlar zu einem Parteitag zusammengekommen, um die Landesliste für die Landtagswahl im Herbst aufzustellen. Außerdem soll Hessens Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir zum Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten nominiert werden. Es ist das erste Mal, dass Hessens Grüne mit einem eigenen Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten in den Landtagswahlkampf gehen.

Der Grünen-Bundesvorsitzende Omid Nouripour warb in seinem Grußwort für Al-Wazir. Er sei ein Mensch, der zusammenführen könne. In Hessen soll am 8. Oktober ein neuer Landtag gewählt werden.

Zum Grünen-Parteitag hatte der Vorstand mehr als 1000 Teilnehmer erwartet. Auf Listenplatz 1 kandidiert Wissenschaftsministerin Angela Dorn, auf Platz 2 Al-Wazir. Bei den Grünen wird laut Satzung jeder ungerade Listenplatz mit einer Frau besetzt.

