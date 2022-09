Seit Ende Mai führt CDU-Ministerpräsident Rhein die schwarz-grüne Koalition in Hessen an. Gemeinsam mit seinem Stellvertreter Al-Wazir (Grüne) berichtet er von Vertrauen und Respekt innerhalb des Regierungsbündnisses. Doch es gibt Kritik.

Rund 100 Tage nach dem Amtsantritt von Hessens neuem Ministerpräsidenten Boris Rhein (CDU) haben er und sein Stellvertreter Tarek Al-Wazir (Grüne) eine positive Bilanz gezogen. "Die schwarz-grüne Koalition arbeitet auch unter neuer Führung vertrauens- und respektvoll zusammen", erklärten beide am Montag bei einer gemeinsamen Hessen-Tour. Die Atmosphäre sei von großer gegenseitiger Wertschätzung geprägt. Bei den aktuellen Herausforderungen wie der Gaskrise und der monatelangen Dürre packe die Landesregierung mutig an und kümmere sich. Kritik an der Regierungsarbeit kam von den Gewerkschaften.

Rhein war am 31. Mai 2022 zum Nachfolger von Volker Bouffier (CDU) als Ministerpräsident gewählt worden. Bei der Hessen-Tour am Montag standen eine Waldbrand-Löschübung aus der Luft in Egelsbach (Kreis Offenbach) sowie der Besuch eines Wasserwerks des Wasserverbandes Hessisches Ried in Biebesheim (Landkreis Groß-Gerau) auf dem Programm.

Zu den wichtigsten parlamentarischen Initiativen der zurückliegenden 100 Tage zählten das Wohnraumfördergesetz, das Energiegesetz und das Klimagesetz, erklärten Rhein und Al-Wazir. Außerdem habe die Landesregierung den Doppelhaushalt 2023/2024 aufgestellt, der von Oktober an im Landtag beraten werden soll. Mit gezielten Investitionen solle den aktuellen "gesamtwirtschaftlichen Abwärtsrisiken" entgegengewirkt werden.

Rhein und Al-Wazir verwiesen unter anderem darauf, dass die Landesregierung die Unternehmen in der Gas- und Energiekrise infolge des russischen Angriffs auf die Ukraine mit nochmals erweiterten Förderprogrammen unterstütze. Für private Verbraucher gebe es unter anderem eine individuelle Energieberatung. Verheerende Waldbrände in diesem Sommer hätten erneut gezeigt, wie wichtig der Katastrophenschutz sei, erklärte Rhein. Das Land investiere unter anderem in die Ausbildung von Brand- und Katastrophenschützern sowie in moderne Einsatztechnik.

Kritik an der Landespolitik kam unter anderem von den Gewerkschaften. GEW-Chef Thilo Hartmann warf Rhein vor, seit seinem Amtsantritt keinerlei Impulse für das hessische Bildungssystem gesetzt zu haben. "Das wäre aber dringend erforderlich, denn schließlich sind über eine Million Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene sowie deren Eltern unmittelbar betroffen", sagte der Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden. Es gebe einen Fachkräftemangel in allen pädagogischen Berufen, die Folgen der Corona-Pandemie wirkten nach. Wegen des Krieges in der Ukraine hätten die Bildungseinrichtungen in kürzester Zeit mehr Geflüchtete aufgenommen als je zuvor, mahnte Hartmann.

Der Chef des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) Hessen-Thüringen, Michael Rudolph, erklärte: "100 Tage Stillstand sind keine gute Bilanz." Der angekündigte Runde Tisch zu den sozialen Folgen der Gaskrise lasse auf sich warten. Das Land müsse einen Härtefallfonds für private Haushalte mit niedrigen und mittleren Einkommen einführen, die sich in einer Notlage befinden. "Niemand darf frieren. Das muss die Maxime für diesen Winter sein", mahnte der Gewerkschafter.