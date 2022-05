Mit einem eigenen Digitalindex will Hessen mehr darüber erfahren, ob die Digitalstrategie des Landes wirkt und wo Nachbesserungsbedarf besteht. Für den ersten Index seien Angaben aus dem Herbst 2021 von mehr als 1000 Bürgerinnen und Bürgern, rund 1400 Unternehmen sowie gut 230 Kommunen ausgewertet worden, sagte der Studienverantwortliche Mike Weber vom Fraunhofer-Institut für Offene Kommunikationssysteme am Montag. Diese Werte bildeten den Referenzindex. Eine nächste Untersuchung ist in zwei Jahren geplant, wie Digitalministerin Kristina Sinemus (CDU) in Wiesbaden ankündigte.