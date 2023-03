Ein Mikrofon steht in einem Saal eines Gerichts. Foto

Nach einer lebensgefährlichen Messerattacke vor einer Frankfurter Diskothek in der Silvesternacht 2019/20 ist ein 21-Jähriger zu sechs Jahren Haft verurteilt worden. Die Jugendstrafkammer des Landgerichts Frankfurt erkannte am Mittwoch auf zweifachen versuchten Mord, versuchten Totschlag und gefährliche Körperverletzung.

In einem ersten Prozess im Dezember 2020 war der Mann zu sechs Jahren und drei Monaten Haft verurteilt worden. Der Bundesgerichtshof kippte die Entscheidung allerdings in der Revision, so dass nun der zweite Prozess nötig wurde. Das Gericht entsprach damit der Forderung der Staatsanwaltschaft. Die Verteidigung hatte fünf Jahre Haft wegen gefährlicher Körperverletzung verlangt.

Der Mann hatte in der Tatnacht dem Urteil zufolge zunächst einen Türsteher mit dem Messer attackiert, weil der ihn wegen Überfüllung des Tanzlokals nicht einlassen wollte. Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung setzte der Angeklagte das Messer auch noch gegen zwei weitere Männer ein. Vor Gericht hatte er ein Geständnis abgelegt, jedoch eine Tötungsabsicht bestritten.