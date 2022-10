Eine 56-jährige Fahrradfahrerin ist in Viernheim (Landkreis Bergstraße) mit einem Auto zusammengeprallt und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, haben Zeugen vor Ort von einem mutmaßlichen Rennen zwischen zwei Autofahrern berichtet. Beide sollen am Mittwochnachmittag zu schnell auf eine Kreuzung gefahren sein, auf welcher sich auch die Radfahrerin befand. Das erste Auto habe der 56-Jährigen noch ausweichen können, aber das zweite sei frontal mit ihr zusammengeprallt. Die Fahrradfahrerin wurde vom Notarzt versorgt und dann in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrer sind flüchtig.