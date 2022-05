Eine betrunkene und unter Drogen stehende Pedelec-Fahrerin ist am Erlensee in Bickenbach (Kreis Darmstadt-Dieburg) gegen eine Schranke gefahren und dabei schwer verletzt worden. Am Samstagabend sei die 37-Jährige mit dem Elektrofahrrad auf dem Heimweg gewesen und habe dabei die Schranke übersehen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Frau brach sich demnach vier Rippen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Beamten entnahmen der Frau eine Blutprobe. Gegen sie wird ein Strafverfahren eingeleitet.