Eine 57 Jahre alte Autofahrerin ist bei einem Unfall auf der Bundesstraße 84 bei Rasdorf (Landkreis Fulda) frontal mit einem Lastwagen zusammengestoßen und gestorben. Aus noch ungeklärten Gründen prallte die Frau am Freitagmorgen auf gerader Strecke mit dem entgegenkommenden Lkw zusammen, wie die Polizei mitteilte. Sie wurde demnach in ihrem Auto eingeklemmt und dabei so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb.