Ein Lastwagen ist am Donnerstagvormittag im mittelhessischen Laubach (Landkreis Gießen) umgekippt und gegen die Wand eines Fachwerkhauses gestürzt. Die Bundesstraße sei für die Bergung gesperrt worden, teilte die Polizei in Gießen mit. Die Bergungsarbeiten seien am Nachmittag beendet worden.