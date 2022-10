Der Tod eines Kleinkindes in einem Teich in Rüsselsheim (Landkreis Groß-Gerau) beschäftigt weiter die Ermittlungsbehörden. Wie ein Sprecher der Polizei in Darmstadt am Montag sagte, seien nach einem Zeugenaufruf am Freitag keine verwertbaren Hinweise eingegangen.