Ein 36-Jähriger ist mit seinem Auto auf der A7 auf einen Sattelzug aufgefahren und infolge des Unfalls gestorben. Zu dem Zusammenstoß kam es aus zunächst unklaren Gründen am Freitagmorgen in Höhe der Autobahnraststätte Kirchheim (Landkreis Hersfeld-Rotenburg), wie die Polizei am Abend mitteilte. Der 36-Jährige kam noch ins Krankenhaus, starb dort aber wenig später. Der 41 Jahre alte Fahrer des Sattelzugs blieb unverletzt. Die Ermittlungen zur Klärung des Unfallhergangs dauern an, ein Sachverständiger wurde hinzugezogen.