In der Nacht zum Mittwoch ist am Autobahnkreuz Kassel ein Lastwagen umgekippt und hat die Fahrbahn blockiert. Dabei seien rund 200 Liter Diesel ausgelaufen, teilte die Polizei mit. Der 26 Jahre alte Fahrer sei unverletzt geblieben. Er habe bei Baunatal im Landkreis Kassel von der Autobahn 49 auf die Autobahn 44 auffahren wollen. In der Kurve sei der 26-Jährige aus zunächst ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Aufgrund der Bergungs- und Reinigungsarbeiten sei die Verbindung zwischen den beiden Autobahnen gesperrt, hieß es am frühen Morgen. Der Sachschaden wird von den Ermittlern auf rund 85.000 Euro geschätzt.