Auf einem Rasthof in Nordhessen ist ein Lastwagenfahrer zwischen zwei Sattelschleppern eingeklemmt und dabei tödlich verletzt worden. Wie die Polizei in Kassel am Freitag mitteilte, war der Lastwagen des 37-Jährigen nach einem Wechsel des Aufliegers aus zunächst ungeklärter Ursache losgerollt. Dabei geriet der Mann zwischen seinen eigenen Sattelschlepper und den vor ihm stehenden Lastwagen seines 58 Jahre alten Kollegen.