Ein mit einer Pistole bewaffneter Täter hat in Vellmar (Landkreis Kassel) eine Tankstelle überfallen und ist anschließend geflüchtet. Der maskierte und dunkel gekleidete Mann sei am Donnerstag gegen 20.00 Uhr in die Tankstelle nahe eines Einkaufszentrums in der Straße Lange Wender gekommen, teilte die Polizei am Abend mit. Demnach erbeutete er lediglich einen geringen Geldbetrag und flüchtete anschließend vermutlich in einem grauen Auto in Richtung des Einkaufszentrums. Der weitere Fluchtweg sei unbekannt. Die Polizei sucht Zeugen.