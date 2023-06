Bei einem Auffahrunfall in Baunatal (Landkreis Kassel) ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der 44-Jährige hielt am Mittwochnachmittag im Ortsteil Hertingshausen an einer roten Ampel, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer eines Traktors übersah demnach das haltende Motorrad. Es kam den Angaben zufolge zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der 44-Jährige wurde anschließend schwer verletzt in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.