Im Landkreis Marburg-Biedenkopf ist nach Angaben der Einsatzleitung ein etwa zehn Fußballfelder großes Waldstück in Brand geraten. "Der Brand ist noch nicht unter Kontrolle. Wir versuchen zu verhindern, dass er sich ausbreitet", sagte Stephan Schienbein, Sprecher des Landkreises, am Dienstagabend der Deutschen Presse-Agentur. Die Feuerwehr bekämpfe mit rund 100 Einsatzkräften das Feuer in der Nähe der Gemeinde Cölbe-Schönstadt. Der Landkreis hat laut Schienbein die Einsatzleitung übernommen und weitere Verstärkung angefordert.