Landkreis Offenbach Geldautomat in Neu-Isenburg gesprengt: Täter flüchten

Unbekannte Täter haben am frühen Samstagmorgen einen Geldautomaten einer Bankfiliale in Neu-Isenburg im Landkreis Offenbach gesprengt. Wie die Polizei mitteilte, waren Anwohner durch einen lauten Knall geweckt worden und hatten die Polizei verständigt. Wie viel Geld die Täter erbeuteten, könne nicht gesagt werden, auch die Höhe des Sachschadens an dem Gebäude stehe noch nicht fest, es sei aber nicht einsturzgefährdet, sagte eine Polizeisprecherin.

Zeugen gaben an, drei dunkel gekleidete und maskierte Männer beobachtet zu haben, die nach der Tat mit einem schwarzen Auto mit Frankfurter Kennzeichen in Richtung der Autobahn 661 geflüchtet seien. Eine sofort eingeleitete Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, verlief zunächst erfolglos. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wurden gebeten, sich bei der Polizei in Offenbach zu melden.