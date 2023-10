Nach einem Überfall auf eine Gärtnerei in Seligenstadt im Landkreis Offenbach fahndet die Polizei nach einem Räuber-Quintett. Fünf maskierte Täter seien am Montagabend gewaltsam mit Hilfe einer Brechstange in das Wohnhaus auf dem Gelände eingedrungen, teilte das Polizeipräsidium Südosthessen am Dienstagmorgen mit. Sie forderten demnach von dem 24-jährigen Bewohner Bargeld und flüchteten anschließend mit den Tageseinnahmen der Gärtnerei. Da das Anwesen außerhalb der Ortschaft liegt, schließen die Beamten den Angaben zufolge nicht aus, dass die Kriminellen ein Fahrzeug dabei hatten. Der 24-Jährige sei unverletzt geblieben.