Mindestens zwei bislang unbekannte Täter haben einen Geldautomaten in einer Bankfiliale in Willingen (Landkreis Waldeck-Frankenberg) gesprengt. Anwohner hatten am frühen Montagmorgen eine Explosion gehört, wie die Polizei mitteilte. Laut Zeugenangaben seien zwei schwarz gekleidete Männer mit einem wahrscheinlich hochmotorisierten Auto in Richtung Brilon (Hochsauerlandkreis) geflüchtet. Eine sofort eingeleitete Großfahndung sei bislang ohne Erfolg verlaufen. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Ob die Täter Geld erbeuten konnten, war zunächst unklar. Die Höhe des Schadens an dem Geldautomaten und im Vorraum der Bank schätzte die Polizei auf einen unteren sechsstelligen Betrag. Die Polizei alarmierte auch Sprengstoffexperten des Landeskriminalamts. Für die Arbeiten am Tatort wurde die Straße bis zum späten Vormittag gesperrt.