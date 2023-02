Es ist der amtliche Startschuss für die Vorbereitungen zur hessischen Landtagswahl am 8. Oktober: Am Montag (20. Februar) veröffentlicht der Landeswahlleiter im hessischen Staatsanzeiger seine Aufforderung an die Parteien und Wählergruppen, ihre Landeslisten für die Landtagswahl einzureichen. So schreibt es das Landeswahlgesetz vor.