Der hessische CDU-Landeschef und Ministerpräsident Boris Rhein hat den Grünen als bisherigem Koalitionspartner für die Zusammenarbeit gedankt. "Wir haben zehn gute Jahre hinter uns", sagte Rhein am Freitag in Wiesbaden. "Wir haben in diesen zehn Jahren enorm viel erreicht." Gemeinsam habe man sehr erfolgreich für Hessen gearbeitet und wolle nun darauf aufbauen. Die Zusammenarbeit sei von großer Zuverlässigkeit und Verlässlichkeit geprägt gewesen. Zuvor hatte Rhein angekündigt, dass die hessische CDU mit der SPD Verhandlungen über eine Koalition aufnehmen will.