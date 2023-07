Zu mehr Gleichberechtigung von Frauen und Männern mit Jobs in Behörden soll eine Gesetzesreform in Hessen führen. Der Wiesbadener Landtag verabschiedete sie am Donnerstagabend - fast 30 Jahre nach Inkrafttreten des ursprünglichen Gesetzes. Sie soll Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte stärken sowie generell Mitarbeiterinnen in der öffentlichen Verwaltung unterstützen.