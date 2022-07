Die Hessen-FDP will mit dem Landtagsabgeordneten Stefan Naas als Spitzenkandidat in den Wahlkampf für die Landtagswahl 2023 ziehen. Das teilte der Landesverband am Mittwoch in Wiesbaden mit. Dieser habe Naas einstimmig vorgeschlagen - er sei ein erfolgreicher Landes- und Komunalpolitiker sowie überzeugender Verfechter liberaler Politik.