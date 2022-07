Hessen will den Anspruch auf Bildungsurlaub flexibler gestalten. Die strikte Präsenzpflicht soll abgeschafft und hybride oder vollständig digitale Formate grundsätzlich ermöglicht werden, kündigte Sozialminister Kai Klose (Grüne) am Donnerstag im hessischen Landtag in Wiesbaden an. Zudem soll nach dem Gesetzentwurf der Landesregierung die Verteilung der Veranstaltungsdauer auf die einzelnen Tage flexibler werden, damit auch Teilzeitbeschäftigten die Teilnahme besser möglich ist. Das derzeit geltende Gesetz läuft Ende des Jahres aus.